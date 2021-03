Sandhausen. Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag 15 Bienenvöker von rund 75.000 Bienen in Sandhausen entwendet. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten die Diebe im Gewann am See eine Kette, die ein Gartentor sicherte, und transportierten die Bienenstöcke ab. Aufgrund der Größe sei davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Anhänger oder einem großen Fahrzeug abtransportierten. Der Wert der vollbesetzten Bienenstöcke belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 06224/2481 zu wenden.

