Was die Rolle eines Landtagsabgeordneten angeht, hat Stephan Frauenkron von den Freien Wählern (FW) ganz klare Vorstellungen. „Ein Abgeordneter muss Moderator, Gestalter, Ideengeber und Manager zugleich sein. Und er sollte nicht nur wissen, welche Projekte wichtig sind, sondern auch, wie sie bezahlbar bleiben und vor Ort von den Gemeinden umgesetzt werden können“, sagt der 37 Jahre alte FW-Kandidat im Wahlkreis 39 Weinheim.

Drei Probleme liegen Frauenkron besonders am Herzen. Da ist einmal die Digitalisierung: „Für die Kommunen gibt es im Digitalpakt Schule viel zu hohe Hürden, um Gelder abzurufen.“ Er will von Stuttgart aus einen Prozess einleiten, damit Gemeinden leichter an Fördergelder kommen.

Stephan Frauenkron ist 37 Jahre alt, lebt in Mannheim und arbeitet als Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Plankstadt. Er will auch Probleme bei den Menschen klar ansprechen. Ein Hobby: Jack-Russel-Terrier Django. © Stefan Skolik

Zum anderen will der FW-Mann mehr soziale Gerechtigkeit: „Die Schere von Arm und Reich darf nicht noch weiter auseinanderdriften: Die Armen werden in dieser Pandemie noch weiter zurückgeworfen“, sagt er. Außerdem liegen ihm „Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit“ am Herzen – gerade am Industriestandort Baden-Württemberg. Im Automobilsektor soll die Wasserstofftechnologie vorangetrieben werden, statt der „Übergangslösung Strom“, es müsste mehr auf Naturschutz geachtet werden und auf Nachhaltigkeit beim Bauen, in der Landwirtschaft und im Handel.

Taktgeber und Motor

Die Kandidatur bei den Landtagswahlen am 14. März ist für den Hauptamtsleiter der Gemeinde Plankstadt überaus reizvoll, er streicht die Vorzüge des Wahlkreises gerne heraus. „In keinem anderen Wahlkreis verbinden sich so viele positive dörfliche und städtische Merkmale auf vergleichbare Art und Weise“, sagt Frauenkron: „Wer die Schlösser und Schlossparks, die Burgen, die Wanderwege im Odenwald und die Marktplätze nicht gesehen hat, der hat ein Stück Baden-Württemberg verpasst.“ Er hält den Wahlkreis für „einen der schönsten, wohlhabendsten und anspruchsvollsten unseres Landes“, er sei „Taktgeber und Motor an der Bergstraße und für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis“.

Seine Kandidatur ist Frauenkron „locker, nicht verbissen“ angegangen. Seinen kommunalpolitischen Sachverstand will er in Stuttgart einbringen, von seinen persönlichen Befähigungen („alles was ich bisher gelernt habe“) profitieren – auch von seiner derzeitigen Arbeit als Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung in Plankstadt. Als Spezialthema könnte er sich als Abgeordneter den Ausbau der Bürgerbeteiligung nach Schweizer Vorbild vorstellen.

„Ich möchte ein Landtagsabgeordneter sein, von dem auch drängende Probleme klar benannt und nicht kleingeredet werden. Ich möchte ein Landtagsabgeordneter sein, der verlässlich, geradlinig, glaubwürdig und vertrauensvoll mit den Menschen vor Ort, mit all seinen großartigen Facetten, gestaltet“, legt sich Frauenkron die Messlatte hoch.

Wandern und Kochen als Hobby

Wirkliche Vorbilder hat er dabei keine: „Bewunderung habe ich – zum Beispiel für Angela Merkel und ihre Politik. Aber ein Vorbild für mich ist sie nicht“, sagt er. Privat sind ihm Menschen wichtig, „die zu ihrem Wort stehen, auf die ich mich verlassen kann, die großzügig sind, aber auch ihre eigenen Ziele verfolgen“.

Wenn der 37-Jährige nicht gerade in der Politik oder beruflich unterwegs ist, bleibt er dennoch gerne in Bewegung. Entweder im Fitnessstudio (was Corona-bedingt derzeit natürlich unmöglich ist) oder auch gerne bei Wanderungen in der Pfalz, begleitet von Partner Thilo und seinem Jack-Russel-Terrier Django.

Ein weiteres Hobby ist das Kochen – Frauenkron steht für ein gutes Essen auch gerne mal länger in der Küche. „Sauerbraten mit fränkischen Semmelknödeln“, nennt er als eines seiner Lieblingsgerichte, und er schwärmt von einer „guten Bolognese-Sauce, die drei oder vier Stunden geköchelt hat“. Aber auch ein zünftiges Grillen auf der Terrasse darf im Sommer natürlich nicht fehlen.