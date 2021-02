Da staunten die Mädels der Schlabbdewel-Garde nicht schlecht, als am Rosenmontag plötzlich Angela Kunz vor der Tür stand und eine Überraschung für sie dabei hatte. Das kam genau passend zur Online-Faschingsfete, zu der sich die Mädels in ihren jeweiligen Gruppen trafen.

Der Elferrat hatte überlegt, wie er den Mädchen eine Freude machen könnte. In dieser Kampagne fällt ja alles aus. Auch die Prunksitzungen, bei denen die Mädchen kleine Geschenke dafür bekommen, dass sie trainieren und die Gäste der Prunksitzungen mit ihren Tänzen erfreuen. Das Geschenk sollte nachhaltig und ökologisch sein – so entschied man sich für einen Stoffturnbeutel im Schlabbdewel-Design. Der war gefüllt mit dem Kampagneheft, dem gerahmten Gruppenbild der jeweiligen Garde sowie Süßigkeiten und auch etwas zu trinken. Diesen Beutel überbrachte Angela Kunz – so machte die virtuelle Rosenmontagsparty gleich noch mehr Spaß. -ion