Die Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis ist kritisch, die Zahlen steigen unaufhaltsam. Während glücklicherweise am Montag kein weiteres Todesopfer beklagt werden musste, gehen allerdings alle anderen Werte immer weiter nach oben. Das Landratsamt vermeldete 67 neue Infektionsfälle, das ließ auch die Zahl der Menschen, die aktuell erkrankt sind und in Quarantäne bleiben müssen („aktive Fälle“), auf 718 steigen.

Natürlich kletterte auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz und durchbrach in der Kreis-Statistik mit 104,3 erstmals seit dem 23. Januar wieder die Schallmauer von 100 Punkten. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben. Das Landesgesundheitsamt hatte bereits am Samstag (100,7) und Sonntag (106,7) Hunderter-Inzidenzen vermeldet, am Montag 104,1. Deswegen musste der Kreis die „Notbremse“ mit Kontaktbeschränkungen ziehen.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sahen die Corona-Zahlen am Montag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 424 (31)

Heddesheim: 389 (17)

Hirschberg: 279 (8)

Ilvesheim: 289 (20)

Ladenburg: 323 (15)

Schriesheim: 297 (13)

Weinheim: 1264 (48)