Worms. Ein Fußgänger ist am frühen Mittwochmorgen auf der B9 bei Worms tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat die namentlich bislang unbekannte Person gegen 1 Uhr die zweispurige B9 in Höhe der Anschlussstelle Worms-Nord und wurde dort vom Auto eines 38-jährigen Wormsers erfasst. Die schwerverletzte Person erlag laut Polizei nach der Reanimation am Unfallort in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Die B9 war bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Worms gesperrt. Zur Klärung der näheren Umstände wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei unter der Rufnummer 06241-8520 zu melden.

