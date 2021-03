Bad Dürkheim. In Erpolzheim und Bad Dürkheim ist es am Donnerstag vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren alle Angerufenen über die aktuellen Betrugsmaschen informiert und beendeten frühzeitig das Gespräch, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

AdUnit urban-intext1

Auch bei einem älteren Herrn aus Erpolzheim scheitern die Betrüger. Zuerst erhielt der Mann einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Da er nicht im Besitz eines Computers ist, war die Betrugsabsicht offensichtlich. Der Täter gab jedoch nicht nach und rief ein paar Stunden später erneut an. Diesmal gab sich der Anrufer als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft aus und offerierte eine Verlängerung eines Vertrages. Da der Senior auch kein Lotto spielt, durchschaute er auch diesen Betrugsversuch sehr schnell und legte auf.