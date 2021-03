Bobenheim-Roxheim. Wie die Polizei mitteilt, ist bereits in der Nacht auf Samstag in einen BMW eingebrochen worden, der im Viehweg in Bobenheim-Roxheim auf Höhe der Hausnummer 1a abgestellt war. Als der Besitzer am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass Unbekannte das vermutlich unverschlossene Auto durchsucht drei Sonnenbrillen, ein Paar Ohrringe und Münzgeld gestohlen hatten. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich unter den Telefonnummer 06233/ 3130 an die Polizeiinspektion Frankenthal oder 06237/ 934 1100 an die Polizeiwache Maxdorf zu wenden. Hinweise sind auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.