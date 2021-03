Speyer. Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend bei einem Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher in Speyer auf einer Skaterbahn im Birkenweg mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden dem Jungen nicht lebensgefährliche Messerstiche im Schulterbereich und Kopfverletzungen durch Fußtritte und Stockhiebe zugefügt. Sein Begleiter sei durch eine Schreckschusspistole vertrieben worden. Ein Ehepaar im Alter von 39 und 40 Jahren mischte sich laut Polizei couragiert ein. Die Täter seien in einem hellbarbenen BMW, vermutlich mit einem Ludwigshafener Kennzeichen, geflohen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

