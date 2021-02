  Spannendes Rennen

Keine Kundgebungen mit be-kannten Politgrößen, keine Hausbesuche, kaum Infostände: Hinge nicht da und dort ein vom Regen lädiertes Plakat – man würde vom Kampf um die Stimmen für die Landtagswahl am 14. März nichts mitbekommen. Denn bei den ständigen Videotalks bleiben die eigenen Anhänger zumeist doch unter sich.

Dabei wird der Ausgang gera-de im Wahlkreis spannend. Zwar geht der grüne Politik-Profi Uli Sckerl als Favorit ins Rennen. Doch landesweit liegen seine Partei und die CDU in etwa gleichauf, vor Ort betrug sein Vorsprung 2016 etwas mehr als drei Prozent. Zu wenig, um sich auszuruhen.

Julia Philippi sitzt zwar erst seit 2018 im Landtag. Doch sie zu unterschätzen, ist ein Fehler, dem schon ihr innerparteilicher Konkurrent erlegen ist. Die Galeristin strahlt Vertrauen aus. Ist es vielleicht das, was die Menschen in einer existenziellen Krise wollen?

Mit dem Kampf ums Direktmandat hat die SPD wieder mal nichts zu tun. Sie zieht mit Sebastian Cuny ins Feld, einem qualifizierten Kandidaten, der in seiner Heimatstadt Schriesheim zwar hoch angesehen, darüber hinaus aber kaum bekannt ist. Und wie immer ist die SPD selbst ihr größter Gegner; die Wehen der Nominierung wirken weiter nach.

Mit der SPD faktisch gleichauf lag 2016 in der Region die AfD. Nun tritt sie mit einem Bewerber an, der gleich in zwei Wahlkreisen kandidiert. Wie wird der Wähler auf diese Doppelgleisigkeit reagieren? Manche glauben, dass selbst dies der AfD nicht schadet.

Wenn die Elefanten tanzen, sollten die Mäuse Acht geben, sagt man. So werden FDP, Linke und die erstmals antretenden Freien Wähler sehen müssen, wie sie im Kampf der großen Vier zur Geltung kommen. Im Wahlkreis jedenfalls wird es sehr spannend.