  Sinnvolle Planung

Die Nachricht liegt an diesem Tag auch in Schriesheim im Windschatten der Nachwehen der Landtagswahl, dies jedoch eher zu Unrecht. Denn mit dem Neubau des Pflegezentrums auf dem „Gärtner-Gelände“ nimmt ein Projekt Fahrt auf, dem für die Stadtgestaltung Schriesheims enorme Bedeutung zukommt.

Das liegt schon an seiner Lage entlang der B 3 direkt gegenüber dem RNV-Bahnhof. Tausende Schriesheimer und auswärtige Pendler mit Auto oder Bahn passieren täglich diese Stelle. Was hier entsteht und nicht passt, sorgt für breites Missvergnügen.

Insofern ist es angemessen, dass die Stadt einen Gestaltungswettbewerb aufgelegt hat – auf ihre Kosten, obwohl es sich um ein rein privates Bauvorhaben handelt. Das ist für Kommunen von der Größe Schriesheims keineswegs selbstverständlich, wie die Architekten bei der jetzigen Präsentation zu Recht loben.

Bürgermeister Hansjörg Höfer will das Projekt noch in seiner verbleibenden Amtszeit aufs Gleis setzen. Die Gestaltung der Innenstadt entlang der B 3 wird damit ein Kennzeichen seiner 16 Jahre sein – angefangen vom früheren OEG-Gelände über das DokTor bis jetzt zum Gärtner-Gelände.

Bereits das DokTor war architektonisch ausgesprochen gelungen. Und selbst die Investorenarchitektur auf dem OEG-Gelände ist tausendmal besser als der vorherige Zustand dieser Industriebrache. Hochbebauung ist an dieser Stelle verträglich, manche sagen sogar: stadtgestalterisch geboten. Schwarzwaldhäuschen wären an der B 3 fehl am Platze.

Es fällt auf, dass all die großen Neubauten an der B 3 für den Bereich Gesundheit und Altenpflege genutzt werden. Damit besteht an dieser zentralen Stelle mit optimaler ÖPNV-Anbindung ein zukunftsweisender Schwerpunkt. In der alternden Gesellschaft einer, der – wie das vorliegende Projekt mit mindestens 27 Millionen Euro Investitionsvolumen zeigt – auch ökonomisch von Bedeutung ist. Gesellschaftlich wertvoll ist er ohnehin.