Der Wahlkreisabgeordnete Uli Sckerl (Grüne) lädt zum Podium „AfD, alte & Neue Rechte und Terrorgefahr. Wie gefährlich ist der Rechtsextremismus in Baden-Württemberg?“ ein. Vier Experten nehmen sich dieses Themas in einer virtuellen Runde am Montag, 1. März, 18.30 Uhr an. Der Rechtsextremismus habe sich in den vergangenen Jahren zu einer zunehmenden Gefahr für die Demokratie und unsere offene und liberale Gesellschaft entwickelt, schreibt Sckerl.

Seine Gäste sind die Rechtsextremismus-Experten Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung, deren Mitarbeiter Timo Büchner, Andreas Hässler von der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung (LAGO) sowie Martin Steurer, Parlamentarischer Berater des NSU-Untersuchungsausschusses II. Eine Anmeldung zu der Diskussionsrunde ist per E-Mail an wk@uli-sckerl.de möglich. red