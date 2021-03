  Schlossgarten öffnet am 15. März wieder

Schwetzingen. Ist das eine Freude in Schwetzingen! Die Bürger bekommen endlich ihren Schlossgarten zurück. „Wir haben vor, am 15. März wieder zu öffnen, aber vorerst nur für die Dauerkartenbesitzer und mit einer Obergrenze von 800 Personen“, bestätigt uns Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, am Donnerstag auf Anfrage.

Immer vorausgesetzt natürlich, dass die landesweite Verordnung, die wohl erst am Freitag zu erwarten ist, diese Öffnung auch wirklich zulässt. Und dass bis dahin die Inzidenzwerte nicht dramatisch ansteigen. Auch die Dokumentationspflicht ist ja an den magischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 gekoppelt.

Die Dokumentation versucht Michael Hörrmann technisch zu lösen. Er hofft, dass man in Schwetzingen bis zum 15. März mit einer einmaligen Registrierung auskommt, die dann durch die Nutzung der Dauerkarte immer wieder erkennbar ist. Und Hörrmann bittet Besucher um eins: „Vermeiden Sie jegliche Rudelbildung.“