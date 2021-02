Da in diesem Jahr die Saalfastnacht Corona-bedingt ausfällt, haben die Schlabbdewel aus Friedrichsfeld ihre Aktivitäten ins Internet verlegt – so wie andere Vereine auch. Auf der Homepage (www.schlabbdewel.de) des Friedrichsfelder Karnevalvereins findet sich närrisches Unterhaltungsprogramm, darunter ein Gruß von Präsident Elmar Petzinger, genauso wie auf der Facebook-Seite.

AdUnit urban-intext1

Täglich wird zudem ab 11.11 Uhr ein Programmpunkt aus früheren Sitzungen vorgestellt. Das kann eine Büttenrede, Gesang oder auch einer der vielfältigen Tänze der Garden sein. Geplant ist das Online-Programm bis Aschermittwoch. Außerdem gibt es auch in dieser Kampagne einen Fastnacht-Orden und ein Kampagnenheft, welche der Verein in diesen Tagen an die Mitglieder verschickt hat. -ion