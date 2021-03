Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis hebt die nächtliche Ausgangssperre ab Freitag, 0 Uhr, auf. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit. Damit dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger nachts wieder im Freien aufhalten. „Ich danke den Einwohnerinnen und Einwohnern im Rhein-Neckar-Kreis für ihr besonnenes Verhalten, welches diese Lockerungen ermöglicht und hoffe sehr, dass es gelingt, die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Wochen stabil zu halten oder sogar noch weiter nach unten zu bringen“, äußerte sich Landrat Stefan Dallinger zur aufgehobenen Maßnahme.

AdUnit urban-intext1

Es komme jedoch weiterhin auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Dallinger appellierte deshalb, sich weiterhin solidarisch zu verhalten und die Hygieneregeln einzuhalten. „Nur so gelingt es uns gemeinsam, die gerade gewonnenen Freiheiten zu sichern und den Weg in unser altes Leben ohne Corona gemeinsam zu gehen“, sagte der Landrat weiter.

Seit Dienstag, 2. März, weißt der Rhein-Neckar-Kreis eine Inzidenz von unter 50 auf. Damit sind die Voraussetzungen entsprechend der Allgemeinverfügung des Landes erfüllt, um die nächtliche Ausgangssperre auszusetzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner muss dafür an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 50 unterschreiten. Laut des Gesundheitsamts des Landes Baden-Württemberg belief sich die Inzidenz im Rhein-Neckar Kreis am Donnerstag bei 45,6.