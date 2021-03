Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwoch 101 neue Corona-Infektionen gemeldet. Einen hohen Zuwachs von sieben Fällen gab es in Edingen-Neckarhausen. Diese sind auf die gesamte Gemeinde verteilt, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Nach Angaben des Landratsamtes stieg kreisweit die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb

