  Rhein-Neckar: Große Stadtkirche macht Katholiken Angst

Von Hartwig Trinkaus

Drängendes Thema bei der zweiten virtuellen Sitzung des Pfarrgemeinderates der katholischen Seelsorgeeinheit St. Martin Mannheim war der bevorstehende Schrumpfungsprozess der Gemeinden mit dem Ziel, alle Seelsorgeeinheiten zu einer großen katholischen Stadtkirche zusammenzufassen.

Neben der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Angelika Merkel und den Mitgliedern des Rates war auch ein halbes Dutzend Gäste und ein Trio der Gruppe „Kirchenentwicklung Mannheim“ mit Pfarrer Daniel Kunz, Caritas-Chefin Regina Hertlein und Richard Link virtuell aufgeschaltet. Diese Steuerungsgruppe soll entwickeln, wann welche Entscheidung von wem getroffen wird.

Pfarrer Kunz erklärte, dass es nachher besser sein müsse als jetzt. Doch ob dieser Schrumpfungsprozess gelingt, wurde bezweifelt. Das vorgegebene Ziel ist eine Katholische Stadtkirche Mannheim für alle zu bilden, in der alle Seelsorgeeinheiten mit ihren Pfarreien eingehen. Dazu auch die Verbände, Gemeinschaften und Dienstleister auf dem Gebiet des Stadtdekanats.

Eine Antwort, welcher Fortschritt eigentlich von so einer „Riesenpfarrei“ zu erwarten sei, gab es nicht. Dass es aber am Ziel, das bis 2025 zu erledigen ist, nichts mehr zu rütteln gibt, das machte der Abend deutlich. Es herrschte Betroffenheit und Angst, dass die Kirche die Nähe zu den Menschen verloren gibt.

Pfarrer Markus Miles sah eine Chance: „Was in der Seelsorgeeinheit St. Martin gelungen ist, könnte es sich ähnlich gut auch in Mannheim entwickeln.“ Doch es blieben Bedenken, denn tatsächlich ist vorgegeben, dass es Zentren geben soll, in denen Eucharistie gefeiert wird. Einen Pfarrer oder Diakon vor Ort wird es nicht mehr geben. Für die Stadtkirche ist es wichtiger, einige Zentren attraktiv zu gestalten, statt in der Fläche zu versorgen.

Werden Gemeinden abgehängt?

Sehr konkret wurde die Angst formuliert, dass Edingen und Neckarhausen abgehängt würden. Obwohl alles durch die Kirchenleitung fixiert und nicht mehr verhandelbar ist, wollte die Steuerungsgruppe hören, wie die Kirchenentwicklung Mannheim von den Pfarrgemeinderäten wahrgenommen wird. Da wurde die mangelnde Kommunikation beanstandet und beispielhaft der Verlust lokaler Identität, die Vernachlässigung der Senioren, die weite Wege nicht mehr gehen können, und die Abkehr von lokalen Pfarrgemeinderäten befürchtet.

Auch blieb offen, wie damit eine respektvolle Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen in Einklang zu bringen sei, einschließlich der Selbstauflösung des Pfarrgemeinderates. Man könne keine Visionen erkennen, wurde bemängelt, von aktiven und offensiven Initiativen gegen ein Schrumpfen der Kirche ganz zu schweigen. Das alles, obwohl man wisse, dass gerade die wichtige zukunftstragende Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen am häufigsten aus der Kirche austritt und die Seelsorgeeinheit St. Martin nun weniger als 9000 Katholiken zähle.

Große Betroffenheit

An diesem Abend wurden außerdem Öffentlichkeits-, Liturgie- und der Sozial-Karitativ-Ausschuss bestätigt. Der ausgefallene Martinstag soll zu Christi Himmelfahrt rund um die Kirche St. Bonifatius in Friedrichsfeld als Gottesdienst ohne Begegnung durchgeführt werden. Betroffenheit und Unverständnis löste das Nein der Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Partnerschaften aus. Hierfür gab es weder von keiner Seite Verständnis.