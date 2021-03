  Reichlich Beute und hoher Sachschaden - mehrere Einbrüche in der Region

Rhein-Neckar. Mehrere Einbrüche in der Region Rhein-Neckar hat das Polizeipräsidium Mannheim am Wochenende aufnehmen müssen. Nach Angaben der Behörde vom Montag, waren die Täter unter anderem in Heidelberg, Edingen-Neckarhausen, und Sandhausen am Werk. Der spektakulärste Fall mit reichlich Beute und einem hohem hinterlassenem Sachschaden hat sich wohl in Waibstadt abgespielt. Hier haben vermutlich dieselben Täter in der Nacht auf Sonntag eine ganze Serie an Einbrüchen hingelegt.

Zunächst drangen sie dabei in die Realschule ein. Es wurden acht Flachbildschirme entwendet. Auch in der Grundschule waren die Unbekannten zu Gange. Eine Fensterscheibe wurde zunächst eingeworfen. Danach durchsuchten die Täter sämtliche Räume. In derselben Nacht wurde zudem in der Stadthalle und dem Vereinsheim eines Fußballklubs eingebrochen. Auch in diesen Fällen drangen die Täter gewaltsam in die jeweiligen Gebäude ein. Ob bei den letztgenannten drei Taten etwas entwendet wurde, stand zunächst nicht fest. Nebenbei wurden nach Mitteilung der Polizei in der Nähe eines Tatorts acht Außenspielgel an geparkten Autos beschädigt.

Der Gesamtschaden wurde auf weit über 10.000 Euro geschätzt. Am Montagmorgen war die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion zur Spurensicherung an den jeweiligen Tatorten. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiposten Waibstadt. Es wird nach Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 07263/5807 und 07261/690-0 entgegen.

50.000 Euro Schaden in Edingen-Neckarhausen – Kellereinbrüche in Heidelberg

In Edingen-Neckarhausen ist am Samstagmittag eine Frau mit mehreren Mittätern gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Dabei habe es sich laut Polizei um die Wohnung ihres Ex-Mannes gehandelt. Die Frau entwendete Möbel. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Nachbarn erkannten die Ex-Frau des Wohnungsbesitzers. Die weiteren Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zu einer Serie von Kellereinbrüchen ist es in Heidelberg zwischen Donnerstag, 11. März, und Samstag, 13. März, gekommen. Im Kolbenzeil, der Freiburger Straße und der Rastatter Straße im Stadtteil Rohrbach verschafften sich der oder die Täter in allen Fällen Zutritt zu den Untergeschossen der Mehrfamilienhäuser, brachen dort gewaltsam Kellerabteile auf und entwendeten unter anderem kleinere Haushaltsgeräte. Der Sachschaden und der entstandene Schaden durch das Diebesgut war vorerst nicht abschätzbar. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06221/3418-140 entgegen.

Zu guter Letzt ist in mehrere Parzellen der Gartenfreunde Sandhausen eingebrochen worden. Zwischen Freitag,16 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, waren unbekannte Täter mittels Leiter über einen Schutzzaun geklettert und gelangten auf das Gelände. Es wurden Gartentore und Gartenhäuser aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, war noch unklar. In diesem Fall nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 06224 248-1 entgegen.