Eberbach. Weil er einen Unfall vermeiden wollte, hat sich ein 49-jähriger Quadfahrer am Montagnachmittag in Eberbach überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, musste der Mann voll abbremsen, weil eine 77-jährige Autofahrerin aus einer Hofausfahrt in der Schwanheimer Straße herausfuhr. Dabei sei der Quadfahrer ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. Er blieb dabei unverletzt, auch zu einem Zusammenstoß sei es nicht gekommen. Der Schaden am Quad belaufe sich auf 1500 Euro.

