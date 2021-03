Die Menschen im Pazifik-Inselstaat Vanuatu gelten nach dem „Happy Planet Index“ als die mit am glücklichsten der Welt. Auf sie richtet sich der Blick beim Weltgebetstag der Frauen am ersten Freitag im März. Doch gemeinsames Singen, Kosten von Spezialitäten des Landes, das Kennenlernen von Tänzen, Traditionen und Gebräuchen, das alles istdiesmal wegen Corona nicht möglich. Stattdessen gibt es aber eine ganze Reihe von alternativen Angeboten der ökumenischen Gruppen, die den Tag vor Ort vorbereiten.

Schon vor Weihnachten hat in Neckarhausen Hedwig Spratte mit weiteren Frauen damit begonnen, den Tag zu gestalten. „Wir wussten nicht, was möglich sein würde“, erzählt sie. So kam die Idee auf, einen Gottesdienst aufzuzeichnen und im Internet zu veröffentlichen. Michael Schöfer kümmerte sich um die Technik, die Frauen aus Edingen und Neckarhausen um die inhaltliche Gestaltung. Palmen und Sand, eine Mauer, Frauen in roten Gewändern – die Details, die Hedwig Spratte verrät, machen neugierig auf das, was über den heimischen Bildschirmen flimmern wird. Aber auch in den Kirchen gibt es etwas zu sehen und mitzunehmen, und zwar in großzügigen Zeitfenstern, um den persönlichen Kontakt wegen der Ansteckungsgefahr zu vermeiden.

In Ilvesheim verteilen die Frauen Mitmachtüten. Darin stecken neben der Gebetsordnung unter anderem Informationen über Land und Leute, Rezepte, Blumensamen, Teelichter und noch manch anderes. Die Tüten stehen am Freitag ab 10 Uhr im Kirchenvorraum von St. Peter bereit. „Wer gerne eine Tüte hätte, sie aber nicht abholen kann, meldet sich einfach telefonisch“, bieten Doris Hartmann (Telefon 0621/43 72 21 87) und Anni Wawra (Telefon 0621/49 53 68) an. Sie bringen sie dann vorbei.

Werbung auf dem Wochenmarkt

In Schriesheim haben die ehrenamtlichen Mitstreiterinnen bereits Flugblätter mit Infos auf dem Wochenmarkt verteilt. Auch in vier Schaufenstern gibt es Plakate zu der Aktion und zu Vanuatu. Ab sofort bis zum 12. März stehen zudem in beiden Kirchen Plakatwände rund um den Weltgebetstag. Am Freitag ist die evangelische Kirche von 13 bis 18 Uhr für alle offen. Es werden Lieder Vanuatus eingespielt, und die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Gebetstexte zu meditieren. Außerdem ist der Weltladen geöffnet.

Im Schriesheimer Stadtteil Altenbach ist um 18 Uhr ein Gottesdienst in der katholischen Kirche vorgesehen, unter strengen Hygieneregeln, mit großem Abstand und nach vorheriger Anmeldung (Telefon 06203/6 12 93). Eigentlich wäre diesmal die evangelische Johanneskirche an der Reihe gewesen, doch die ist deutlich kleiner, was das Abstandhalten erschwert. „Gemeinsam singen können wir leider nicht“, sagt Natalia Hammer vom Vorbereitungskreis. Aber Musik wird von der CD eingespielt, der Altar ist (in beiden Kirchen) passend zum Thema gestaltet, und am Ende erhalten die Besucher noch eine Tüte, in der unter anderem Gebäck nach Rezept aus Vanuatu steckt: Kokosnuss-Scones.

In Ladenburg und Heddesheim gibt es ebenfalls keinen Präsenzgottesdienst. Stattdessen bieten die Frauen dort einen Brief an, um das ferne Land vorzustellen und den Menschen das Gebet für die Frauen und Mädchen in Vanuatu ans Herz zu legen. Angefordert werden kann der Brief telefonisch oder per E-Mail bei den Pfarrämtern. Außerdem gibt es weitere Infos und einen Link zu Online-Gottesdiensten im Internet unter www.kircheinheddesheim.de.

Zuhören am Telefon

Einen weiteren Präsenzgottesdienst gibt es in Dossenheim, und zwar um 18 Uhr in der evangelischen Kirche (Anmeldung und Livestream evdossenheim.church-events.de). Wer kein Internet hat, kann in Dossenheim auch die Telefonkapelle nutzen. Dazu wählt man die Nummer 0211/38 78 10 00, gibt nach Aufforderung die Konferenznummer (62 7 63 #) und danach die PIN ein, das ist praktisch ein Kreuzzeichen auf der Tastatur: 25846.