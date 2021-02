Ludwigshafen. Zu geistlichen Impulsen und Orgelmusik lädt das Katholische Dekanat an den fünf Fastensonntagen und dem Palmsonntag ein. Los geht es am 21. Februar mit Dekan Alban Meißner. Dazu spielt Georg Treuheit Musik von Bach. Die Kirche St. Ludwig bietet die Kulisse für das Video, das an jenem Sonntag auf www.kath-dekanat-lu.de zu sehen sein wird.

