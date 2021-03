Reiche Blüte, gesunde Früchte und ein langes Baumleben – nur ein regelmäßiger Schnitt hält Obstbäume vital und ertragreich. Doch wo ansetzen, wie viel schneiden und zu welchem Zeitpunkt? Die Fördergemeinschaft regionaler Streuobstbau Bergstraße-Odenwald-Kraichgau e.V. (FÖG) hat sich dem Erhalt von Streuobstwiesen verschrieben und bietet seit vielen Jahren Kurse für den pflanzengerechten Schnitt von Obstbäumen an.

AdUnit urban-intext1

Die Streuobstwiese ist eine der wenigen Kulturformen der Landwirtschaft, die die Artenvielfalt fördert. Streuobstwiesen zu pflegen und zu erhalten ist das Ziel der Erzeugerinitiative FÖG e.V. Obstbäume leben länger und finden ein gesundes Gleichgewicht zwischen der Ausbildung von Früchten und neuen Trieben, wenn regelmäßig ein fachgerechter Pflegeschnitt vorgenommen wird.

Die FÖG veranstaltet jährlich Kurse für den pflanzengerechten Obstbaumschnitt. „Das Interesse an unseren Schnittkursen ist ungebrochen groß. Unsere Teilnehmer haben Jung- oder Altbaumbestände und bringen immer viele Fragen mit“, sagt Christoph Schnetter, selbstständiger (Obst-)Baumpfleger, Fachwart für Obst und Garten, Streuobstwiesenbesitzer und FÖG-Vorstandsmitglied.

Schnetter führt inzwischen bereits seit zehn Jahren Schnittkurse durch. „Leider mussten wir für 2021 coronabedingt alle Winter-Schnittkurse und selbst die Alternativtermine Anfang März absagen. Die Bäume sollten natürlich dennoch geschnitten werden.“

Ein Schnitt kann retten

AdUnit urban-intext2

Alte Bäume kann ein Schnitt verjüngen, ein „Rettungsschnitt“ kann sie vor dem Absterben bewahren und zu neuem Austrieb anregen. „Gerade alte, große Bäume werden von vielen Vögeln, Insekten und Kleinsäugertieren bewohnt und sind allein deshalb für die Streuobstwiese erhaltenswert, auch wenn sie keinen großen Ertrag mehr abwerfen“, erklärt Christoph Schnetter.

Der Pflegeschnitt älterer Bäume sollte behutsam erfolgen. „Gelegentlich wollen Baumbesitzer mit einem kräftigen Schnitt viele Jahre mangelnder Pflege ausgleichen“, schildert Christoph Schnetter. Dies führe in der Regel zu einem starken Nachtrieb der Bäume und schaffe erneute Probleme. „Besser ist es, den Sanierungsschnitt maßvoll vorzunehmen und in den folgenden Jahren schrittweise das Ziel zu erreichen.“

AdUnit urban-intext3

Wer eine Streuobstwiese besitzt, sich für den Erhalt des Streuobsts in der Region engagieren möchte oder sich weitergehend über den Obstbaumschnitt informieren möchte, findet Informationen auf der FÖG-Website unter www.foeg-streuobstwiesen.de. Bei drängenden, spezifischen Fragen können Besitzerinnen und Besitzer von Streuobstwiesen sich bis Ende März per E-Mail an Christoph Schnetter (c.schnetter@foeg-streuobstwiesen.de) wenden.

AdUnit urban-intext4

Die Fördergemeinschaft regionaler Streuobstbau Bergstraße – Odenwald – Kraichgau (FÖG e.V.) setzt sich seit 1989 für den Erhalt der regionaltypischen Streuobstwiesen ein und fördert die biologische Vielfalt. Die FÖG ist ein Zusammenschluss von rund 40 Obsterzeugerinnen und -erzeugern an der Bergstraße, im Odenwald und im Kraichgau. Sie organisiert die Verarbeitung von Bio-Äpfeln und setzt sich dafür ein, dass die Erzeugerinnen und Erzeuger einen fairen Preis erhalten.

Frisch gekeltert

Aus den Äpfeln stellt die Kelterei Falter in Heddesbach den FÖG-Bio-Apfelsaft in der 1-Liter-Glasflasche her. Seit 2018 produziert die Kelterei Dölp in Brensbach aus den FÖG-Äpfeln zudem „Äppelsche“, eine naturtrübe Bio- Apfelschorle in der 0,5-Liter-Pfandflasche. „Wer FÖG-Produkte genießt, leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt regionaler Streuobstwiesen und ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt“, wirbt der Verein.