Tägliche Neuinfektionen im einstelligen Bereich hatte es im Rhein-Neckar-Kreis zuletzt Anfang Oktober 2020 gegeben – und aktuell diesen Dienstag: Gerade einmal sechs neue Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Kreises in den vorangegangenen 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz verringerte sich von 64,7(Montag) auf 61,6.

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden der Behörde am Dienstag unterdessen auch bekannt. Demnach handelte es sich bei den Verstorbenen um zwei Frauen, von denen eine zwischen 60 und 70 Jahre alt war und die zweite zwischen 70 und 80 Jahre.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße hat sich gegenüber dem Vortag größtenteils nur die Zahl der Noch-Infizierten verändert, ein neuer Fall wurde am Dienstag lediglich aus Weinheim gemeldet. Und so sieht die Lage aus (vorn die gesamte Fallzahl seit März 2020, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 381 (12)

Heddesheim: 356 (9)

Hirschberg: 258 (0)

Ilvesheim: 257 (3)

Ladenburg: 301 (6)

Schriesheim: 273 (5)

Weinheim: 1162 (29)

Info: Dossier unter morgenweb.de/Corona