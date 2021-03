Lakritzes Terminkalender war proppenvoll, als der Corona-Lockdown die Clownin und Theaterpädagogin vor einem Jahr mit voller Breitseite erwischte. Ihr Energie-Theater, die Prima-Klima-Show für Grundschüler in Hessen, lief prächtig. Baden-Württemberg hatte ebenfalls Interesse gezeigt und sie war Mitte Februar 2020 mit einem Auftritt in der Mannheimer Neckarschule eingestiegen. Und auch sonst war Lakritze, ob als Klinik-Clownin, für Workshops oder bei Künstler-Festivals übers Jahr 2020 gut gebucht.

„Ab Mitte März habe ich dann nur noch meine Ausfälle verwaltet“, berichtet Sigrid „Siggi“ Fath von der abrupten Corona-Vollbremsung in ihrem Traumjob. Dreiviertel ihrer Einnahmen sind ihr seit damals weggebrochen. „Bei der versprochenen Soforthilfe hat es ein Jahr gedauert, bis jetzt gerade die Ablehnung kam“, kritisiert die 56-jährige Künstlerin aus Heddesheim. Und auch ihr Antrag auf Überbrückungshilfe habe sie jede Menge Nerven, Schlaf und viel Arbeit gekostet: „Kompliziert? Das ist gar kein Ausdruck, sowas ist ungeheuer aufwendig. Eine Steuererklärung ist nichts dagegen“, seufzt Sigrid Fath.

Nein, viel zu lachen gab’s außerhalb ihrer wenigen Auftritte in den vergangenen Monaten nicht. „Dabei geht es mir sogar noch besser als vielen meiner Künstler-Kolleginnen und -Kollegen“, sagt sie. Das ein oder andere Engagement entlaste ihre prekäre Kassenlage ein wenig: „Ich bin halt breit aufgestellt.“ Und seit 23 Jahren habe sie in eine freiwillige Arbeitslosen-Versicherung eingezahlt, die jetzt zumindest einen kleinen finanziellen Puffer bedeute, so dass sie hoffentlich noch ein Jahr durchhalten könne. Aber natürlich werde jede Einnahme aus den spärlichen Auftritten unter Corona-Bedingungen von der pauschalen Summe aus der Versicherung abgezogen.

Jahrzehntelang hat Sigrid Fath auf ihren Erfolg als Clownin hingearbeitet, seitdem sie 1991 aus ihrem Job als Erzieherin in einem Heddesheimer Kindergarten ausgestiegen ist. „Ich musste auf die Bühne, habe hier meine Berufung gespürt, und auf meine innere Stimme gehört“, erinnert sich Lakritze an den Beginn ihrer Karriere als Theaterpädagogin und „Komödiantin mit der roten Nase“. Verschiedene Ausbildungen als Schauspielerin sowie ein Studium an einer Clownschule in Hannover folgten: „Ich konnte jetzt die Früchte meiner jahrelangen Arbeit ernten.“ Ob in der Zirkuswoche zum MAUS-Projekt an Schulen in Mannheim, Theater-Workshops in Jugendzentren, als Stammgast in der traditionellen Überwälder Traumnacht im Odenwald, bei der Clownerie in den Kliniken, lustige WalkActs an verschiedenen Orten oder in der clownesken Moderation ihrer Prima-Klima-Show, sie war gefragt in der Branche.

Gast per Video-Schalte

Jetzt ist fast alles abgesagt. Im Juli sei sie als Klinik-Clown im Garten vor einem Seniorenheim aufgetreten. 15 statt der geplanten 60 Auftritte mit ihrem Energie-Theater folgten: „Im September in den Grundschulen, mit viel Durchzug.“ Im November mit Mundschutz und Schnelltest ein Engagement als Theater-Lehrkraft in einer 9. Klasse der Ernst-Elias-Niebergall-Förderschule in Darmstadt sowie am 23. Dezember ein Auftritt im strömenden Regen vor einem Altenheim in Bensheim, erzählt Sigrid Fath von ihren wenigen Engagements.

Auch über neue Formate habe sie nachgedacht. So war sie mit ihrer roten Nase per Video-Schalte als Überraschungsgast plötzlich überraschende Teilnehmerin an einer Teambesprechung in der Online-Konferenz eines Medien- und Bildungsunternehmens in Ludwigshafen. „Das hat Spaß gemacht. Geplant war eine Viertelstunde, am Ende waren es fast 45 Minuten“, erinnert sich Lakritze.

Gerne würde sie bald wieder mehr Leute zum Lachen bringen, so wie jedes Jahr am ersten Samstag im Juli bei der Überwälder Traumnacht: „Da ist immer super Stimmung!“. Zuversichtlich ist sie auch, dass zum Schuljahresbeginn im Herbst ihre Prima-Klima-Show wieder starten kann. Aber noch heißt es für Sigrid Fath, alias Clownin Lakritze, durchhalten und den Mut nicht verlieren.