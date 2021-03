Neckarsteinach. Eine Unbekannte hat am Bahnhof in Neckarsteinach einen Neunjährigen ins Gleisbett gestoßen. Der Junge wurde bei dem Sturz verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Gruppe von vier Kindern am Freitag gegen 15 Uhr aus noch unbekannten Gründen wohl den Unmut der Frau erregt, worauf sie einen Jungen aus der Gruppe mitsamt seinem Fahrrad auf die Gleise schubste. Die Freunde des Jungen halfen ihm anschließend wieder aus dem Gleisbett heraus, bevor um 15.12 Uhr die S-Bahn in Richtung Heidelberg einfuhr. Die Frau stieg in die Bahn, ohne sich um den Neunjährigen zu kümmern. Es soll sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben. Sie trug zur Tatzeit eine rote Jacke. Die Polizei in Hirschhorn ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06272/9305-0 zu melden.

