Mannheim/Rhein-Neckar/Neckar-Odenwald. Die Stadt Mannheim, der Neckar-Odenwald-Kreis und der Rhein-Neckar-Kreis haben entsprechend der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg Allgemeinverfügungen erlassen. Ab Freitag, 12. Februar, 0 Uhr, werden in Mannheim und den beiden Landkreisen deshalb nächtliche Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 21 bis 5 Uhr gelten, teilten die drei Verwaltungen gemeinsam mit. Damit wird der Erlass des Landes nach einheitlichen Maßstäben in der Region umgesetzt.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz sowie die Landräte Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis) und Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) halten es für wichtig, dass die Maßnahmen, die vom Sozialministerium verfügt wurden, in der Region einheitlich umgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Leider ende die Einheitlichkeit aufgrund der unterschiedlichen Landesregelungen aber an den jeweiligen Landesgrenzen, was das Verständnis und die Akzeptanz mindere.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hatte nach der Aufhebung der landesweiten Ausgangsbeschränkungen zum 11. Februar 2021 per Erlass verfügt, dass die Gesundheitsämter vor Ort nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung umsetzen müssen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner sieben Tage in Folge in einem Land- oder Stadtkreis bei einem diffusen Infektionsgeschehen überschritten ist und bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen die wirksame Eindämmung der Verbreitung von Erkrankungen mit dem Coronavirus ansonsten gefährdet ist.

Info: Die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim ist hier abrufbar.