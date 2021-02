  Neckar-Bergstraße: Rathäuser erwarten Boom bei Briefwahl

In den Rathäusern der Städte und Gemeinden steht die Vorbereitung der Landtagswahl in diesen Tagen ganz oben auf der Agenda. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie wird der Urnengang zu einer besonderen Herausforderung. Dabei werden viele Bürger gar nicht wirklich zur Urne gehen, sondern die Möglichkeit der Briefwahl nutzen. Davon gehen die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltungen zumindest aus, manche fordern sogar offensiv dazu auf.

Schriesheim: Formular online

AdUnit urban-intext1

Auf der Homepage der Stadt Schriesheim war bereits am Freitag das Formular für die Beantragung der Briefwahl freigeschaltet. Nutzen können es die Bürger allerdings erst, wenn sie ihre Wahlbenachrichtigung haben. „Die ersten gehen jetzt raus“, erklärt der Chef des Ordnungsamtes, Achim Weitz. Bis die Briefwähler die Unterlagen erhalten, müssen sie sich aber noch ein paar Tage gedulden: „Wir haben noch keine Stimmzettel.“ Weil man mit deutlich mehr Briefwählern rechnet, wurde die Zahl der Briefwahlbezirke auf vier verdoppelt. Auch Material wie Formulare sowie rote und blaue Umschläge seien in ausreichender Zahl geordert worden, berichtet Weitz. Von den Fachverlagen sei nämlich vorsorglich darauf hingewiesen worden, dass ein Nachdruck schwierig werden könne.

„Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind“, sagt Weitz zu den Vorbereitungen, die speziell wegen Corona getroffen wurden. Man stelle für die Wahlhelfer Desinfektionsmittel, Masken und Einweghandschuhe zur Verfügung, außerdem werde in den Wahllokalen ein Spuckschutz aufgestellt. Apropos Helfer: „Freiwillige sind immer willkommen“, unterstreicht der Leiter des Ordnungsamtes und wirbt: „Das ist eine interessante Tätigkeit an vorderster Front der Demokratie.“

Ilvesheim: Alles in der Schule

Auch in Ilvesheim ist man noch auf der Suche nach Wahlhelfern, wie Bürgermeister Andreas Metz betont. Die Wahl unter Corona-Bedingungen sei deutlich aufwendiger und erfordere mehr Helfer. „Wir erstellen gerade ein Hygienekonzept für die Wahllokale“, berichtet er. Ilvesheim sei in der glücklichen Lage, dass alle neun Wahlbezirke in der Grundschule untergebracht seien, die über eine moderne Lüftung verfüge. Darüber hinaus werde es Einbahnwege durch das Gebäude geben. Zusätzliche Helfer würden als Ordner eingesetzt. Eine generelle Empfehlung zur Briefwahl will Metz nicht aussprechen, wohl aber für jene, die zu einer Risikogruppe zählen und noch keinen vollen Impfschutz haben. Anträge dafür werden auch in Ilvesheim auf der Homepage der Gemeinde sowie schriftlich und persönlich im Rathaus möglich sein.

Edingen-Neckarhausen: Pro Brief

AdUnit urban-intext2

Vor einer persönlichen Vorsprache im Rathaus rät Gerhard Fischer vom Hauptamt der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ausdrücklich ab. Anträge auf Briefwahl sollten am besten in die Briefkästen der Rathäuser in Edingen und Neckarhausen eingeworfen werden. Wegen Corona ermuntert er die Wähler sogar ausdrücklich dazu, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen, „auch wenn das für uns viel aufwendiger ist“. Statt der üblichen vier gibt es in der Gemeinde diesmal sechs Briefwahlbezirke. „Wir rechnen mit 60 Prozent“, geht Fischer von einem deutlich gestiegenen Anteil aus. Ausgezählt werden sollen diese Stimmen in großen Räumen, wie etwa in der Pestalozzihalle in Edingen oder im Saal des Schlosses in Neckarhausen. „Im Moment sieht es mit Helfern gut aus“, erklärt er. Freiwillige könnten sich aber noch melden, sofern sie nicht zu einer Risikogruppe gehörten.

Ladenburg: Viele Freiwillige

Auch die Stadt Ladenburg geht von einer sehr hohen Briefwahlquote aus, wie Pressesprecherin Nicole Hoffmann auf Anfrage schreibt. Daher seien die notwendigen Briefwahlunterlagen in größerer Zahl bestellt und die Briefwahlbezirke von bisher drei auf vier erhöht worden. Nach einem Aufruf im Dezember haben sich laut Hoffmann viele Bürger zum Helfen gemeldet, die in den nächsten Tagen ihre Einberufung als ehrenamtliche Wahlhelferinnen und -helfer erhalten. „Vermutlich können zunächst nicht alle freiwilligen Meldungen berücksichtigt werden“, heißt es aus dem Rathaus weiter. Allerdings rechnet man dort insbesondere kurz vor den Wahlen mit Absagen: „In diesen Fällen sind wir froh, wenn wir weiterhin auf die genannten freiwilligen Meldungen zurückkommen können.“ Die Beantragung von Briefwahl online auf der Homepage sei geplant: „Wir gehen davon aus, dass dies möglich sein wird.“

Hirschberg EDV wird umgestellt

AdUnit urban-intext3

In Hirschberg an der Bergstraße wird am 14. März nicht nur der Landtag gewählt, sondern auch der Bürgerentscheid zur umstrittenen Erweiterung des Gewerbeparks abgehalten. Zudem muss die Gemeinde auch noch eine Umstellung bewältigen. „Wir stecken momentan bis über beide Ohren in der Vorbereitung“, berichtet Michael Frank und verweist auf die Herausforderung EDV: „Das neue Wahlprogramm, das uns über das Rechenzentrum als Ersatz für das nicht länger unterstützte Vorgängersystem WinWVIS bereitgestellt wird, hat noch ein paar Tücken.“

Heddesheim: Hilfe im Rathaus

AdUnit urban-intext4

Im Rathaus von Heddesheim läuft gerade die heiße Phase der Wahlvorbereitung. „Wir stellen uns auf mehr Briefwahl ein“, erklärt Hauptamtsleiter Julien Christof. Deshalb gebe es fünf statt der früher üblichen drei Briefwahlbezirke. Weil viele frühere Wahlhelfer zu Risikogruppen zählten, habe es bereits einige Absagen gegeben. „Wir haben viele eigene Kräfte im Einsatz“, berichtet Christof, ermuntert die Bürger aber zugleich zum Mitmachen: „Helfer können sich gerne melden.“

Wenn die Wahlbenachrichtigungen zugestellt sind, können die Bürger Briefwahl beantragen, sowohl über die Homepage als auch persönlich im Rathaus, sofern sie vorher einen Termin dafür vereinbaren. Die Unterlagen richtig einzutüten, ist gar nicht so leicht. Wenn Wahlzettel oder eidesstattliche Erklärung im falschen Umschlag stecken, wird die Stimme ungültig. Deshalb steht das Rathausteam bei Bedarf unterstützend zur Seite, wie Christof betont: „Manche brauchen einfach Hilfe.“

Mehr zur Wahl in unserem Dossier unter morgenweb.de/ltwbw