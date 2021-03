Von Hans-Jürgen Emmerich

„Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung“, heißt es in einem modernen Kirchenlied. Mit dem Feiern ist es an diesem Osterfest allerdings so eine Sache. Die evangelische Kirche in der Region wird wegen der anhaltenden Corona-Pandemie generell auf Präsenzgottesdienste verzichten, die Katholiken kommen allenfalls im kleinen Kreis zusammen.

„Corona-bedingt sind wir leider angehalten, an Ostern keine Präsenzgottesdienste zu feiern“, erklärt etwa Ilvesheims evangelische Pfarrerin Anna Paola Bier. Die Kirche werde aber an Karfreitag und Ostersonntag von 10 bis 16 Uhr zum Gebet und dem Entzünden einer Kerze geöffnet sein. Die Pfarrerin istvon 10 bis 11 Uhr vor Ort, Dieter Kegelmann spielt an der Orgel. Wie überall gelten Abstands- und Hygieneregeln.

Dort, wo sich sonst an Ostern Hunderte von Gläubigen zum Beten und Singen vereinen, sind es meist maximal 50 – Singen ist verboten. So rechte Osterstimmung will da nicht aufkommen. Sofern online ersichtlich ist, wie viele Besucher sich zu den katholischen Gottesdiensten angemeldet haben, waren die verfügbaren Plätze bis Dienstag Nachmittag jedenfalls nicht komplett vergeben.

Wer in Heddesheim oder Ladenburg zur Osternacht möchte, ist ohnehin zu spät. „Ostern ist ausgebucht“, erklärt Diakon Tomas Knapp. „Wir sind froh, dass wir überhaupt Gottesdienste feiern dürfen“, betont er, obwohl der Aufwand dafür hoch ist. Neben der Anmeldung der Teilnehmer im Pfarrbüro müssen die Daten erfasst und Plätze genau zugewiesen werden. Zum Osterfeuer gehen Knapp und Pfarrer Matthias Stößer nur zu zweit, während die Gemeinde in der Kirche bleiben und auf die Flamme des Feuers zum Entzünden der Kerzen warten muss.

In Dossenheim haben die Katholiken vor der Osternachtfeier die Möglichkeit, ab 20.30 Uhr im Foyer des Pfarrhauses (Eingang vom Schlüsselweg her) einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu machen. Mit dem Zertifkat dürfen sie das Pfarrhaus dann über den Ausgang zur Kirche hin verlassen. „Mit diesem Einbahnsystem tragen wir dem Infektionsschutz Rechnung“, heißt es von der Kirchengemeinde.

„Wir in Heddesheim und Ladenburg haben probiert, so kreativ wie möglich zu sein“, betont Diakon Knapp. So gab es im Vorfeld eine Aktion, bei der jeder sein eigenes Ostergras wachsen lassen konnte. Außerdem haben er und seine Mitstreiter einen Ostergruß produziert, der online abgerufen werden kann.

In Dossenheim wird die Osternacht am Karsamstag um 21.30 Uhr live übertragen, ebenso wie bereits die Liturgie zum Karfreitag um 15 Uhr in Schriesheim. Die ökumenische Tradition der gemeinsamen Auferstehungsfeier am Ostermorgen auf dem Friedhof von Schriesheim wird trotz Corona gepflegt, wenn auch mit begrenzter Sitzplatzkapazität. Um 8.30 Uhr früh dürfte sich der Andrang ohnehin in vertretbaren Grenzen halten. Den Festgottesdienst zum Ostersonntag um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Schriesheim, musikalisch gestaltet von Thorsten Gedak als Solist, können die meisten Gläubigen dann ebenfalls nur am Bildschirm mitfeiern.

Im nächsten Jahr, so hoffen nicht wenige, wird es wieder ein coronafreies Osterfest geben, ohne Kontaktbeschränkungen und mit Gesang. „Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da“, heißt es in der ersten Strophe des eingangs genannten Lieds. Einsame Stunden einschmelzen und Glück daraus machen, das würden in diesen Tagen vermutlich viele am liebsten.