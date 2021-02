Mannheim. Sicher, der Zeitpunkt ist Zufall. Aber grotesker könnten es sich Satiriker kaum ausdenken: Baden-Württemberg führt die vom Verwaltungsgerichtshof gekippte nächtliche Ausgangssperre so wieder für Kommunen mit höherer Corona-Inzidenz ein, dass sie dort ausgerechnet an Altweiberfasnacht nicht gilt. In richtigen Karnevalshochburgen hätte das ein lautes „Helau, Alaaf, Ahoi“ geben können. Damit hat das Land den auf Video beschränkten Büttenrednern immerhin noch eine prima Vorlage gegeben. Die müssen dann wohl nur noch „Ludwigshafen“ sagen – und eingedenk des Zickzackkurses zwischen 15-Kilometer-Regel und aufgehobener Ausgangssperre bricht das virtuelle Publikum in schallendes Gelächter aus.

Oder auch nicht. Eigentlich ist es kein bisschen witzig, wie hier einige wenige Verantwortliche das Vertrauen in die Politik insgesamt gefährden. Auch wenn es sich nur um handwerkliche Fehler handelt. Das Land hatte laut Aussage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ohnehin vor, die Ausgangssperre Anfang der Woche neu zu regeln. Wieso erging der Erlass das Sozialministeriums dann in erst in der Nacht auf Donnerstag, so dass ihn die Kommunen nicht vor Altweiberfasnacht umsetzen konnten?

Vielleicht hatte man erst spät erkannt, dass der Gerichtshof die Ausgangssperre keineswegs nur aus formalen Gründen kippte, die sich mit einer neuen Verordnung leicht korrigieren ließen. Die Mannheimer Richter formulierten in ihrer Begründung vielmehr an oberster Stelle Zweifel, ob die nächtliche Sperre noch erforderlich sei. Das gelte nur, wenn bei einem Wegfall die wirksame Eindämmung der Pandemie „erheblich gefährdet wäre“.

Diese Gefahr plausibel zu machen, war dem Land offensichtlich nicht gelungen. Nun halst es das mit exakt der gleichen Formulierung den Kommunen auf. Die müssen jetzt beurteilen, ob bei ihnen ohne Ausgangssperre die Pandemie-Bekämpfung „erheblich gefährdet“ wäre. Und ob lokal ein „diffuses Infektionsgeschehen“ vorliegt. Eine Definition dafür gibt es nicht.

Um das Regelungschaos von Ort zu Ort nicht noch größer werden zu lassen, haben sich Mannheim, der Rhein-Neckar- und der Neckar-Odenwald-Kreis vernünftigerweise für ein gemeinsames Vorgehen entschieden. Wird indes etwa der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts fortan im Gemeinderat nach der örtlichen Corona-Lage gefragt, muss Peter Schäfer wohl aus rechtlichen Gründen stets von einem „diffusen Infektionsgeschehen“ sprechen. Sonst könnte die Ausgangssperre erneut kippen.