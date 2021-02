Bad Dürkheim. In der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim hat sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Wie die Polizei jetzt mitteilt, befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Motorrad die Abfahrt Bad Dürkheim-Stadtmitte von der B 271 kommend, um auf die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A 650 abzubiegen.

Die 44-jährige Fahrerin eines Autos befuhr unterdessen die Mannheimer Straße stadteinwärts und hatte sich bereits auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um anschließend in die Auffahrt zur B 271 abzubiegen. Im Einmündungsbereich ereignete sich die Kollision. Die Motorradfahrerin wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 20 000 Euro.

Mit der Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es aufgrund von Teilsperrungen der Mannheimer Straße zu Beeinträchtigungen des umliegenden Verkehrs. Die Feuerwehr Bad Dürkheim unterstützte den Einsatz mit vier Fahrzeugen.