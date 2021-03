Rund 108 000 Wahlberechtigte im Wahlkreis 39 Weinheim sind am Sonntag dazu aufgerufen, ihren Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg zu wählen. Wegen der Corona-Pandemie haben bereits viele Bürgerinnen und Bürger per Brief gewählt. Ihr Anteil liegt bei 40 und mehr Prozent der Wahlberechtigten, wie eine Umfrage des „MM“ in den Wahlämtern ergeben hat.

Um einen erneuten Einzug ins Parlament bewerben sich die beiden Abgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU). An der Stelle des bisherigen Ladenburger SPD-Abgeordneten Gerhard Kleinböck tritt der Schriesheimer Sozialdemokrat Sebastian Cuny an. Für die AfD kandidiert Robert Schmidt aus Mannheim, der gleichzeitig in seiner Heimatstadt auf dem Stimmzettel steht.

Die FDP schickt Alexander Kohl aus Heiligkreuzsteinach ins Rennen, die Linke ist mit Detlef Gräser aus Schriesheim am Start. Für die Partei der Freien Wähler bewirbt sich der frühere Bürgeramtsleiter Stephan Frauenkron aus Mannheim um das Direktmandat. Der Verein der Freien Wähler Baden-Württemberg, Dachverband vieler Kommunalpolitiker im Land, distanziert sich allerdings ausdrücklich von der gleichnamigen Partei: „Wir sind und bleiben kommunal.“

Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte Uli Sckerl von den Grünen zum ersten Mal das Direktmandat geholt und den CDU-Abgeordneten Georg Wacker geschlagen. Dieser und der SPD-Abgeordnete Kleinböck schafften es über die Zweitauszählung ins Parlament. Für Wacker rückte Anfang 2018 Julia Philippi nach.

Erst desinfizieren

Die Corona-Pandemie sorgt für einige Änderungen beim Ablauf der Wahl. In den Wahllokalen gelten die üblichen Abstandsregeln, das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht. Am Eingang stehen Desinfektionsmittelspender bereit. Den Kugelschreiber zum Ankreuzen des Stimmzettels bringt man am besten selbst mit. Scheiben trennen die ehrenamtlichen Wahlhelfer von den Wählerinnen und Wählern, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Vielerorts haben die Helfenden auch die Möglichkeit, sich vorab auf Corona testen zu lassen. In Schriesheim steht dafür am Samstag das Schnelltestzentrum im Ärztehaus zur Verfügung.

Die Umschläge der Briefwähler mit den kompletten Unterlagen werden am Sonntag ab 15 Uhr geöffnet, um die eidesstattlichen Erklärungen zu überprüfen. Wenn sie in Ordnung sind, wandern die verschlossenen Kuverts mit den Stimmzetteln in eine Urne. Der hohe Anteil der Briefwähler kann dazu führen, dass eine besondere Regelung greift: Werden in einem Wahlbezirk weniger als 50 Stimmen abgegeben, müssen diese in einem anderen Bezirk mit ausgezählt werden, um die Geheimheit der Wahl zu gewährleisten, wie Gerhard Fischer vom Rathaus Edingen-Neckarhausen erläutert.

Zwar sind die meisten Stimmbezirke so groß, dass diese Möglichkeit als unwahrscheinlich gilt. Im Schriesheimer Stadtteil Ursenbach könnte es allerdings durchaus passieren, wie Ordnungsamtsleiter Achim Weitz erklärt. Denn dort gibt es insgesamt nur 103 Wahlberechtigte, 17 von ihnen haben bereits Briefwahl beantragt. Doch in der Weinstadt ist man auch für diesen Fall gerüstet: „Dann zählen wir die Stimmen in Altenbach mit aus.“

Auszählung öffentlich

Die Auszählung der Stimmen ist trotz Corona öffentlich. Personen, die die Wahlhandlung oder die Auszählung verfolgen wollen, müssen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Wer von der Maskenpflicht befreit ist und das per Attest nachweisen kann, darf sich dann maximal für 15 Minuten im Wahlgebäude aufhalten. Zudem müssen alle Personen, die aufgrund des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude anwesend sind, ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung angeben.