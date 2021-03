Worms. Ein 18-jähriger Motorrollerfahrer ist am Montagabend in Worms vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Fahrer wegen eines abgelaufenen Kennzeichens angehalten und kontrolliert werden. Der mit zwei Personen besetzte Roller reagierte nicht auf das Anhaltesignal - Blaulicht und Martinshorn beeindruckten den Fahrer ebenso wenig, so die Polizei. Der 18-Jährige flüchtete über die Johann-Hirt-Straße, konnte aber wenig später in einer Wohnung angetroffen werden. Er habe dann gestanden, dass der Roller 90 km/h schnell fahre. Dieser wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

AdUnit urban-intext1