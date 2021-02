Landau. 3,7 Promille hat der Atemalkoholtest einer 40-jährigen Autofahrerin am Donnerstag in Landau angezeigt. Die 40-Jährige war zur Mittagszeit in der Schlettstadter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum im Vorgarten eines Hauses geprallt.

AdUnit urban-intext1

Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 40-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.