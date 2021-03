Malsch. Bei einem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in Malsch sind am Dienstagabend zwei Personen verletzt worden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Wie diese mitteilte, hatten Nachbarn am Abend das Feuer gemeldet, das sich rasch bis ins Dachgeschoss ausbreitete. Ein 88-Jähriger Bewohner soll den Brand vorsätzlich gelegt haben. Der Senior, der in seinem Pkw flüchtete, wurde anschließend mit einem Polizeihubschrauber gesucht und konnte schließlich festgenommen werden.

Bei dem Brand wurden seine 57-Jährige Tochter und deren 60 Jahre alter Ehemann verletzt. Insgesamt 27 Bewohner aus dem Brandobjekt und der Nachbarschaft mussten in Sicherheit gebracht werden und kamen vorübergehend im Bürgerhaus unter. Unter anderem wurde aus Sicherheitsgründen auch eine Gasleitung abgesperrt. Vor Ort waren 90 Einsatzkräfte sowie 27 Rettungsdienstkräfte.