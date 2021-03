  Mehrere Jugendliche greifen Neunjährige an

Leimen. Mehrere Jugendliche sollen in Leimen ein neunjähriges Mädchen angegriffen haben. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Montag gegen 13.15 Uhr an der Bushaltestelle "Schule" in der Nähe der Geschwister-Scholl-Schule in der Pestalozzistraße im Ortsteil St. Ilgen. Die Beschuldigten sollen allesamt männlich und im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sein.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.