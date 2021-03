Hirschberg. In der Nacht auf Dienstag sind in Hirschberg-Leutershausen vier Autos ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr schnell in der Raiffeisenstraße/Hauptstraße, wo die Brände gegen 2 Uhr gemeldet wurden, konnte aber das vollständige Ausbrennen von drei Autos nicht verhindern. Der Gesamtschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. In den vergangenen Wochen sind auch in anderen Orten an der Bergstraße, vor allem in Bensheim, immer wieder Autos angezündet worden.

Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim haben in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder 06201/1003-0 an die Polizei zu wenden.