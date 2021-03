Rhein-Neckar/Heidelberg. Das Corona-Infektionsgeschehen im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg hat deutlich zugenommen. Nach Angaben des Landratsamts sind mehr als die Hälfte der Fälle mittlerweile auf eine Virus-Mutante zurückzuführen. Sie wurde mit 55 Prozent (Stand: Freitag, 26. März) angegeben. Bei 474 der momentan 870 aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis wurden Virus-Varianten festgestellt. Die vorherrschende Mutante ist dabei die britische Variante (B.1.1.7). Rund 400 Fälle seien auf diesen Typ zurückzuführen. Im Stadtgebiet Heidelberg zeigt sich ein ähnliches Bild. 100 der aktuell 176 aktiven Fälle werden mit einer Variante des Virus‘ in Verbindung gebracht. Bei rund 90 Prozent handele es sich um eine Infektion mit der britischen Variante. Andere Mutanten spielen sowohl im Kreis als auch in der Stadt nur eine geringe Rolle, heißt es weiter.

Insgesamt sind im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg bis zum Freitag 172 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 140 Fälle davon entfielen auf den Kreis, 32 auf das Stadtgebiet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 21.016 Menschen mit dem Virus infiziert, von denen 4183 in Heidelberg wohnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 119,1 und in Heidelberg bei 82,4. Im Vergleich zum Vortag stieg der Wert damit um 7,7 Fälle im Kreis und 6,9 Fälle in der Stadt.

Die Zahl der Verstorbenen lag am Freitag weiterhin bei 424. Im Rhein-Neckar-Kreis sind 369 Verstorbene bekannt, in Heidelberg verbleibt die Zahl der Verstorbenen bei 55. Als genesen gelten insgesamt 19.546 Personen.

Das Gesundheitsamt verzeichnet aktuell 1046 aktive Fälle. Am Freitag lag die Zahl im Kreis bei 870, im Stadtgebiet waren es 176. Damit ist die Zahl in den letzten zweieinhalb Wochen deutlich gestiegen. Am 10. März waren es nach Angaben der Verwaltung 534 aktive Fälle. Die sei der niedrigste Stand gewesen, wurde weiter mitgeteilt. Auch die Zahl der direkten Kontaktpersonen hat zugenommen. Mit Stand Freitag waren es 2169. Am 22. Februar belief sich die Zahl noch auf 490.

Mittlerweile mehr als 100.000 Impfungen durchgeführt

Auch beim Blick auf die Corona-Impfungen steigen die Zahlen. Im zentralen Impfzentrum in Heidelberg, in den Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim sowie durch mobile Impfteams wurden bis zum Donnerstagabend 114.862 Impfungen durchgeführt. Allein in der vergangenen Woche wurden 11.714 Spritzen verabreicht. Das Landratsamt will aber noch zulegen. „Wir werden die aktuellen Kapazitäten in den Impfzentren so beibehalten und aller Voraussicht nach sogar noch weiter erhöhen können“, erklärte Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit zum Stand der Dinge.

76.100 Personen erhielten seit dem Start der Impfkampagne ihre Erstimpfung, etwa 38.800 Personen wurden bereits vollständig geimpft.