  Mehr als 29 000 Dosen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg verimpft

Rhein-Neckar/Heidelberg. Im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg sind bislang mehr als 29 000 Dosen Coronavirus-Vakzine verimpft worden. Das teilte das Landratsamt mit. Demnach haben bereits 8456 Personen die zweite Impfung erhalten. 47 stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen wurden bereits durch die mobilen Impfteams angefahren und erstgeimpft, die Zweitimpfung haben bereits die Bewohnerinnen und Bewohner von 19 Heimen erhalten. In 25 Einrichtungen des Kreises stehen die Erstimpfungen noch aus.

Über die Impfzentren, die der Rhein-Neckar-Kreis betreibt, und die Mobilen Impfteams wurden bereits über 29 000 Impfungen durchgeführt. © Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Wann mit einem Abschluss der Impfungen in den stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen zu rechnen ist, kann nicht konkret vorhergesagt werden. „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die Erstimpfungen in den stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis in der zweiten Februarhälfte abgeschlossen sein werden“, sagt Christoph Schulze, ärztlicher Leiter der vom Rhein-Neckar-Kreis betriebenen Impfzentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim. Er betont, dass aber weiterhin die Verfügbarkeit des Impfstoffs der begrenzende Faktor sei.