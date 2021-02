Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) wollen an diesem Montag gegen 14.30 Uhr den Impfplan des Landes für März vorstellen. In Rheinland-Pfalz soll nun auch mit dem Mittel des Unternehmens Astrazeneca gegen das Coronavirus geimpft werden. "Mit der Zulassung des zusätzlichen Impfstoffes von Astrazeneca können jetzt vor allem bei den unter 65-Jährigen sehr viel mehr Menschen ihre Impfung bekommen", hatte die Staatskanzlei zu dem Termin mitgeteilt, der im Impfzentrum Mayen-Koblenz in Polch stattfindet.

Dreyer und Bätzing-Lichtenthäler wollen demnach darlegen, wie viele neue Impftermine aufgrund neuer Lieferzusagen vergeben werden können und wer im März mit einer Spritze zum Schutz vor dem Coronavirus rechnen kann.