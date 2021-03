  Landtagswahl Baden-Württemberg: Entsetzen bei Linken-MdB Brandt und Kandidat Gräser über Menschenrechtsverletzungen auf den griechischen Inseln

Von Peter Jaschke

„Schaffen wir die Fünf-Prozent-Hürde?“ Das fragt Detlef Gräser gegen Ende des Online-Treffens in die Runde. Rein rhetorisch, versteht sich, denn die Antwort gibt sich der Landtagskandidat der Linken im Wahlkreis Weinheim selbst: „Es wird knapp, diese Sperrklausel zu überwinden - darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.“ Augenzwinkernd fügt der Krankenpfleger und Diplompsychologe hinzu: „Die neue Landesregierung werden wir wohl nicht stellen.“

Gleichwohl gibt der Kreisrat aus dem Ortsverband Schriesheim-Ladenburg zu erkennen, dass er gerne einer „guten Opposition“ im Landtag angehören würde. Dass dies auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Michel Brandt als notwendige Neuerung erachtet, bekräftigt der aus Karlsruhe zugeschaltete Gastredner auf Gräsers Internetforum: „Es ist unglaublich wichtig, dass wir erstmals in den Landtag einziehen, weil wir als Stimme der Solidarität gebraucht werden.“ Denn unter der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg beteiligten sich auch Landespolizisten an Einsätzen der Grenzkontrolleure von der EU-Agentur Frontex gegen Flüchtende. So prangert der ausgebildete Schauspieler, Personalrat am Badischen Staatstheater und Obmann seiner Fraktion im Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe besonders Aktionen auf den griechischen Inseln sowie an der griechisch-türkischen Landgrenze an.

„Zutiefst empört über dieses Desaster ohnegleichen“, zeigt sich auch Gräser. „Da werden Menschenrechte brutal mit Füßen getreten“, fährt Brandt in seinem Vortrag zum Thema „Festung Europa“ fort. Er sei froh, dass auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann diesen „großen Skandal“ kürzlich im Fernsehen breiter bekannt gemacht habe. Sei es doch „rechtswidrig“, wie Frontex agiere und sogar mit libyschen Milizen zusammenarbeite, die Geflüchtete von den Booten in schlimme Lager ohne jegliche staatliche Kontrolle zurückschleppten. Leider gebe es dagegen keine Handhabe, bedauert Brandt und fordert, dass die EU der Menschenrechtskonvention beitritt.

Doch lässt Brandt nicht nur an der 2004 gegründeten Agentur zur Kontrolle der Außengrenzen der EU kein gutes Haar: „Schockierend“ sei auch, wie die Bundesregierung zur Kriminalisierung von Seenotrettern beitrage, indem sie Flaggenrichtlinien für deren Schiffe ändere. Ebenso scharf kritisiert Brandt die prekäre Situation in Lagern für Asylsuchende in Griechenland. Er sei nur „froh, dass wir als Partei geschlossen dagegen gehen“. Als „unglaublich hilfreich“ erachtet Brandt „Druck von unten“, indem sich Kommunen, die bereit sind, mehr Menschen aufzunehmen, zu „sicheren Häfen“ für Geflüchtete erklären. Für Brandt steht fest: „Egal, wie hoch wir Grenzzäune ziehen, werden die Menschen fliehen, weil sie fliehen müssen - und sie werden weiter fliehen.“ Es müsse gesellschaftlicher Konsens werden, dafür zu sorgen, dass Flucht nicht mehr notwendig sei.