Rheinland-Pfalz. Das Land Rheinland-Pfalz plant in der Pandemie bereits das Landesfest zu seinem 75. Geburtstag im kommenden Jahr. Der Festakt ist für den 18. Mai 2022 im Mainzer Staatstheater geplant. Auf den Tag genau 75 Jahre zuvor hatten die Rheinland-Pfälzer über ihre Landesverfassung abgestimmt und den ersten Landtag gewählt, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz sagte. Das dreitägige Landesfest steht vom 20. bis 22. Mai 2022 im Kalender der Landeshauptstadt. Nur 53 Prozent hätten bei der Volksabstimmung zugestimmt, erinnerte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD). "Damals musste für die Demokratie geworben werden." Dies gelte auch heute wieder.

AdUnit urban-intext1

Zur "Entwicklung von einem ehemaligen Bindestrichland zu einem erfolgreichen Bundesland" werde es Ausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen geben, kündigte Dreyer an. Neben dem Blick auf die Geschichte und das Land von heute werde es aber auch um die Zukunft sowie die europäischen und internationalen Partner gehen. "Die Pandemie ist und bleibt eine große Herausforderung. Es ist schön, auch mal auf etwas anderes schauen zu können", sagte Dreyer. Der Mainzer OB Michael Ebling (SPD) sagte zur Planung des Fests: "Eine Sehnsucht wohnt uns allen inne, sich eine solche Zeit wieder zu wünschen." Mainz werde sich als weltoffene, innovationsfreudige und stark forschungsorientierte Stadt präsentieren.

Das Budget für die Vorbereitungen 2021 und alle Festlichkeiten 2022, samt Rheinland-Pfalz-Tag mit Umzug und Sicherheitskonzept, liege in der Staatskanzlei bei rund 1,25 Millionen Euro, sagte Dreyer. Dazu kommen Hering zufolge etwa 500 000 Euro vom Landtag sowie 250 000 Euro von der Stadt Mainz.