Frankenthal. In der Nacht auf Freitag ist es in der Zeit zwischen 1 und 2 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Frankenthaler Carl-Benz-Straße gekommen. Unbekannten drangen nach Angaben der Polizei gewaltsam in das Objekt ein und erbeuteten mehrere Gegenstände.

Die Schadenshöhe bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/ 313 0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Nummer 06237/ 934 1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.