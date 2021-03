Eigentlich könnte man es eine klassische Ost-West-Geschichte nennen, um die es hier geht. 1954 in Meißen geboren, verschlug es Franziska Steiniger Mitte der 1980-er Jahre nach Dossenheim an der Bergstraße. Also von Deutschland-Ost nach Deutschland-West, mit der achtjährigen Tochter an der Hand und drei Koffern im Gepäck. Es war die Flucht vor dem tristen Grau der DDR hin zur licht- und farbdurchfluteten Welt der Bundesrepublik . Denn dass in der DDR die Farbe fehlte, das konnte wahrlich keiner übersehen, der selbst in solch tristen Vorzeigeorten wie Ost-Berlin, Leipzig oder Dresden unterwegs gewesen ist.

Und auch an Farbe zu kommen, das war im Vorzeige-Sozialismus keine einfache Sache. Sofern man nicht die Symbol-Figuren des Arbeiter- und Bauernstaates malen wollte. Aber der Mangel an Farben allein, das war natürlich nicht der einzige Grund für die nicht ganz so einfache Auswanderung. Denn vier Jahre vor der Wende war das noch immer mit einem staatlichen Behörden-Lauf verbunden. Aber eine Zukunft in einem freien Land, das war das Licht am Ende des Tunnels.

Aber der Mensch lebt schließlich nicht von Kunst allein. Die Tochter musste versorgt werden, ein Einkommen musste her, das Diplom von der Martin-Luther-Universität in Halle wurde in einer sozial-pädagogischen Arbeit in einem Kinderheim und in einer Dozententätigkeit an einer Heidelberger Fachschule in praktische Arbeit umgesetzt. Das feste Einkommen war die Basis fürs kreative Schaffen – das half auch in der Corona-Pandemie-Krise.

Inzwischen ist in Dossenheim ein Atelier entstanden, viel zu klein für die inzwischen gesammelten Werke aber groß genug für den gestalterischen Raum. Bild für Bild malte sich Franziska Steiniger heraus aus der Tristesse des inzwischen untergegangenen Sozialismus, sagt sie von sich selbst. Einen Kontrapunkt setzen zu der auch künstlerischen Statik im Sozialismus hin zu Bildern mit kräftigen Farben und weichen Linien und Formen. Verbunden mit einer Wildheit des Farbentanzes.

Kunstszene entstanden

Die Bilder von Franziska Steiniger erschließen sich nicht unbedingt auf den ersten Blick. Die Themen entwickeln sich auf den zweiten, ja den dritten Blick. Ihr geht es um den Dialog zwischen Bild und Betrachter. Bilder brauchen Zeit, um sich dem Betrachter überhaupt zu öffnen, sagt sie.

In Dossenheim ist inzwischen eine rege Kunstszene entstanden, mehrere Künstler haben sich in der Initiative KID zusammengeschlossen, der Künstlerinitiative Dossenheim, auch Franziska Steiniger ist Mitglied. Öffentlich auf sich aufmerksam gemacht haben sich die KID-Mitglieder bei der Umgestaltung des ehemaligen Sender-Gebäudes vom Südwestfunk, in der Nähe des Sportplatzes.

Eigentlich ein Projekt des Vereins zur Pflege der Livemusik, konnten die Künstler hier ihre Arbeiten ausstellen unter dem Motto „Klang trifft Farbe“, eine gelungene Verbindung von Musik und Malerei. Ein weiteres Projekt soll die Präsentation auf einer Kunstausstellung in den Weinbergen bei Leutershausen im Sommer sein. Sollte die Corona-Pandemie hier keinen Strich durch die Rechnung machen.