Uli Sckerl hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Der grüne Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Weinheim kämpft in Stuttgart gegen die Corona-Pandemie – und mit seinem Terminkalender. Zum Interview im Vorfeld der Wahl treffen wir ihn deshalb per Videoschalte – in der Sitzungspause des Parlaments. Es wird die letzte ordentliche Sitzung sein, doch tagen müssen die Abgeordneten auch in den verbleibenden Wochen bis zum 14. März. Corona fordert seinen Tribut.

Zur Person Name: Uli Sckerl Jahrgang: 1951 Ausbildung: Gymnasium; Studium Rechtswissenschaft/Betriebswirtschaft Beruf: Landtagsabgeordneter (seit 2006, davor Geschäftsführer) Ehrenamt: Stadtrat in Weinheim Familie: verheiratet, zwei Kinder Politik: stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Parlamentarischer Geschäftsführer (jeweils seit 2011); Vorsitzender Parlamentarisches Kontrollgremium (seit 2016) Wohnort: Weinheim

Dass Sckerl mehr als viele andere Mitglieder des Landtags mit der Pandemie beschäftigt ist, liegt auch an seinen Aufgaben als Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen und als Stellvertretetender Vorsitzender der Fraktion. „Das ist sehr herausfordernd“, räumt er ein. „Wir wollen die Bürger sicher durch diese Krise führen“, betont Sckerl. „Wir müssen in absehbarer Zeit über Öffnungen reden“, sagt er, mahnt aber trotz positiver Tendenzen zu Geduld: „Wir haben die Inzidenz von 50 noch nicht erreicht.“ Grundschulen und Kitas sollen die ersten sein, die wieder öffnen, Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen müssten wohl noch einige Zeit mit Homeschooling leben.

Als Parlamentarischer Geschäftsführer kümmert sich der Weinheimer unter anderem um „Koordinierung und Verständigung innerhalb des Regierungslagers“, wie er formuliert: „Das hat mit der CDU sehr gut geklappt, auch in der Krise.“ Dass es dabei Meinungsverschiedenheiten gebe, sei normal, sie müssten aber auch deutlich werden.

„Jede Menge Anfragen“

Zwischen 14 und 16 Stunden pro Tag arbeitet Sckerl, wie er freimütig zugibt. Auch an Samstagen. Nur der Sonntag ist ihm heilig. Zumindest die Hälfte davon: „Diese Zeit gehört der Familie.“ Mit seiner Frau und dem zwölfjährigen Sohn ist der passionierte Radfahrer dann häufig in den Städten und Gemeinden des Wahlkreises unterwegs – allerdings zu Fuß. Die einzige Möglichkeit, um die Bürgerinnen und Bürger auch persönlich zu treffen: „Wir kommen ja im Moment gar nicht dazu, Wahlkampf zu machen.“

Corona fordert Sckerl und seine Kollegen auch in anderer Hinsicht. „Wir haben noch nie so viele Anfragen von Bürgern bekommen“, berichtet er. Viele verstünden manche Maßnahmen nicht, andere hätten Probleme bei der Vereinbarung von Impfterminen. Um die Beantwortung kümmert sich sein dreiköpfiges Team. Verbesserung bei der Vergabe von Impfterminen verspricht er sich von der Neuerung, die jetzt greifen soll: Wer bei der Hotline anruft und nicht durchkommt, wird zurückgerufen: „Dann müssen sich die Leute nicht mehr die Finger wundwählen.“

Wer Informationen zu Corona wünscht, kann sich montags bis freitags den Newsletter bei Sckerl bestellen. 800 Abonnenten hat er inzwischen. Am Herzen liegt ihm zudem die Information der Bürgermeister. „Ich habe ihnen mindestens schon 200 E-Mails geschickt“, berichtet der Abgeordnete. So gelangten wichtige Informationen manchmal schneller in die Rathäuser als auf dem Dienstweg. Die regelmäßigen Gespräche mit den Bürgermeistern hätten seit Ausbruch der Pandemie sogar noch zugenommen.

„Rad spielt große Rolle“

Doch auch abseits von Corona gibt es für Sckerl viele Themen im Wahlkreis. „Ich stehe zur L 597 und zur Neckarbrücke“, versichert er. Das habe man den Bürgern versprochen, vor allem in Seckenheim und Ilvesheim. Die Umgehungsstraße wird er vermutlich innerhalb der nächsten Legislaturperiode mit einweihen können, ebenso wie den Radschnellweg. „Ein gutes Projekt“, findet der Abgeordnete, auch wenn „noch ein paar Trassenfragen“ zu klären seien. Ausdrücklich nennt er Ilvesheim und die Bürgerinitiative, die sich dort gegen die Streckenführung wehrt. Er sei zu Gesprächen bereit, verspricht Sckerl, betont aber auch: „Es ist wichtig, dass das Projekt jetzt kommt.“ Es müsse möglich sein, auch über eine längere Strecke mit dem Rad zur Arbeit zu kommen: „Das E-Bike wird künftig das wichtigste Fortbewegungsmittel in der Region sein.“

Für seinen Wahlkreis hat der Grüne große Pläne. Ganz oben steht dabei der Klimaschutz. „Wir müssen in allen Städten und Gemeinden bis 2040 eine CO2-neutrale Energieversorgung schaffen“, fordert er, verlangt Anreize für Investitionen und wünscht sich, dass das Wasserstoff-Pilotprojekt nach Weinheim kommt: „Das wäre eine großartige Sache.“ Für die Region als Automobilstandort bedeute das zugleich Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzsicherung, ergänzt er.

Ob er heute – am Donnerstag – seinen Veggietag hat? „Ich hatte heute früh um 7.30 Uhr einen grünen Tee und zwei Croissants“, verrät der Abgeordnete. Zum Mittagessen in der interviewbedingt verkürzten Pause werde er schauen, was zu bekommen sei: „Ein Salat vielleicht.“

Warum er sich in seinem Alter – Sckerl wird in Kürze 70 – noch einmal eine Kandidatur antut? „Das Feuer lodert noch in mir“, sagt er. Seine Erfahrung wolle er gerne weiter in den Dienst der Politik und der Bürger stellen. Damit erfülle er auch den Wunsch vieler Kollegen, die gesagt hätten: „Wir brauchen dich.“

Er und Winfried Kretschmann wären die Ältesten in der neuen Fraktion der Grünen. Ob er im Falle seiner Wahl bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleibt? Sckerl zögert keinen Moment mit der Antwort: „Wenn ich gesund bleibe, dann auf jeden Fall.“