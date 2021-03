Sinsheim. Nun wird’s doch nichts mit der für diesen Mittwoch geplanten Wiedereröffnung. Die Klima-Stiftung für Bürger verschiebt den Neustart in der Klima Arena Pandemie-bedingt auf voraussichtlich Mitte April. Dies teilten die Betreiber am Dienstag mit. Weiterhin geöffnet sei jedoch die „Klima Arena digital“ mit einem vielfältigen Angebot an Online-Workshops für Schulklassen und tägliche Online-Veranstaltungen während der Osterferien. Zur Earth Hour am 27. März stellt Doris Klein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Thema Satellitenfernerkundung vor. Nach wie vor plant die Klima Arena den Start einer neuen digitalen Veranstaltungsserie unter dem Titel „Arena fürs Klima“. Auftakt ist am 12. Mai, 19 Uhr, mit dem Thema „Wasserstoff – Utopie oder Hype?“. Zum Online-Angebot: www.klima-arena.de

