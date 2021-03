Neben den im Landtag vertretenen Parteien Grüne, CDU, AfD, SPD und FDP treten auch mehrere kleinere Parteien an. Die Linke und die Freien Wähler gehören darunter schon zu den größeren. Daneben gibt es aber noch weitere, im Wahlkreis Weinheim sechs an der Zahl.

Uwe Kempermann

WiR2020: „WiR2020 wählen – Lockdown beenden“: So lautet einer der ersten Slogans auf der Startseite der Partei, die nach eigenen Angaben „aus dem Protest gegen die maßlosen Corona-Maßnahmen“ entstanden ist. Als weitere Themen nennt die Homepage der Partei Nachhaltigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität – jeweils mit dem Adjektiv „echte“ vorweg. W2020 ist eine Nachfolgeorganisation der inzwischen aufgelösten Partei „Widerstand2020“. Gründungsinitiator in beiden Fällen war der Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann, der die Partei mittlerweile wieder verlassen hat. Der W2020-Kandidat im Wahlkreis 39 heißt Uwe Kempermann (Jahrgang 1963), ist IT-Adminstrator, wohnt in Mannheim und tritt auch im dortigen Wahlkreis 35 an. Seine Frau stammt aus Kamerun, er selbst beschreibt sich als überzeugten Christen, der die Natur liebt und ein großes Herz für Kulturen und Menschen aus Afrika hat. Im Zusammenhang mit Migration und Asyl „sehe ich Handlungsbedarf“, schreibt er unter anderem auf www.wir2020bw.de. Ganz oben auf seiner Wunschliste stehe „mehr echte, direkte Demokratie “.

Peter Ullmann

dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland: „Unser gesellschaftliches, politisches und wirtschaftliches System dient nicht mehr den Menschen“, schreibt dieBasis und will jenen politische Heimat sein, die „eine neue, den Menschen und der Natur dienende Gesellschaftsordnung“ wünschen – „weder sozialistisch, kapitalistisch, nationalistisch noch globalistisch“. Freiheit zur Selbstbestimmung, Gleichheit vor dem Recht, Solidarität in den wirtschaftlichen Beziehungen und eine intakte Natur werden als Ziele genannt. Auch dieBasis ist aus der früheren Schiffmann-Partei „Widerstand2020“ hervorgegangen. Im Wahlkreis 39 tritt der Schriesheimer Peter Ullmann an. Der 58-jährige arbeitet selbstständig in der Kinder- und Jugendbildung und als Personalentwickler. Wie er auf diebasis-bw.de schreibt, möchte er unter anderem den Einfluss von Wirtschaft auf Politik begrenzen, die Parlamente stärken, sich für eine „Redemokratisierung der Medien“ und eine nachhaltige und umweltschonende Gesellschaft einsetzen.

Robin Fleige

Volt Deutschland: „Mit einem Programm, das den europäischen Gedanken und wissenschaftliche Erkenntnisse in den Mittelpunkt stellt, wollen wir Baden-Württemberg voranbringen.“ Dieser Satz ist als erstes zu lesen, wenn man die Seite der Partei „Volt“ zur Landtagswahl 2021 aufruft. Für den Wahlkreis Weinheim tritt Robin Fleige an. Der Informatik-Student und Software-Entwickler wohnt in Dossenheim. Klimaschutz ist für ihn ein wichtiges Thema: Er spricht sich für die Stromproduktion mittels Windkraftanlagen aus. Durch die bereits recht gute Vernetzung mit Straßenbahnen auch kleinerer Kommunen im Wahlkreis sei es leicht möglich, noch mehr auf den öffentlichen Nahverkehr zu setzen und den CO2-Ausstoß so zu minimieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung: „Als Student habe ich noch die Möglichkeit, die Bildung aus einer anderen Richtung zu sehen als die anderen Kandidaten.“

Felix Illert

Die PARTEI: Die PARTEI macht auch bei dieser Wahl mit satirischen Aussagen auf sich aufmerksam. Ihr Kandidat für den 14. März heißt Felix Illert und wohnt in Hirschberg. Er studiert im Hauptfach Geschichte und im Nebenfach Ethnologie an der Universität Heidelberg. Neben dem Studium arbeitet er als studentische Hilfskraft. „Meine Ziele im Landtag beschränken sich auf die Anhäufung von Macht und Geld, wie es sich für einen Politiker gehört“, antwortet er auf die Anfrage dieser Redaktion. Er werde durch das „Auflesen von Phrasen und Worthülsen eine tiefe Verbindung zum Wahlkreis beschwören“. Zur Bildungspolitik so viel: „Ich persönlich lehne eine Aufrüstung der Schulcomputer ab. Bildungspolitik sollte nach dem Motto ,Lang lebe der Overheadprojektor‘ geführt werden.“

Sieglinde Wiese-Striegel

Klimaliste Baden-Württemberg: Die Klimaliste Baden-Württemberg wurde im September 2020 in Freiburg gegründet. Ihr zentrales Thema ist der Umwelt- und Klimaschutz, allen voran die Forderung nach Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad, wie im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart. Die Partei beklagt, dass die Grünen den Klimaschutz nicht entschieden genug umsetzen. Laut „Spiegel“ verursacht ihre Kandidatur für den Landtag der größten Regierungspartei denn auch einiges Unbehagen. Sie tritt in 67 der 70 Wahlkreise an. Hiesige Kandidatin ist Sieglinde Wiese-Striegel aus Heidelberg, Lehrerin für blinde und sehbehinderte Kinder. „Als Lehrerin und Mutter weiß ich, dass wir unseren Kindern und deren Nachkommen eine Zukunft auf einem klimastabilen Planeten schulden“, betont sie: „Ich habe mich entschlossen, zu kandidieren, weil diese Wahl eine Wahl ist, bei der die Weichen für unsere Zukunft gestellt werden.“ Ihre Zweitkandidatin ist die Grafikdesignerin Johanna Legnar aus Schriesheim.

Klara Bronberger

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP): Die ÖDP wurde als bundesweite Partei 1982 gegründet und ist Rechtsnachfolgerin der Grünen Aktion Zukunft (GAZ); diese wiederum wurde 1978 von dem früheren CDU-Bundestagsabgeordneten und Buchautor („Ein Planet wird geplündert“) Herbert Gruhl ins Leben gerufen und gilt als eine der Keimzellen – und zwar die sozialkonservative - der heutigen Grünen. Zentrales Anliegen der ÖDP ist der Lebensschutz im umfassenden Sinne, also neben Natur und Umwelt auch der Schutz der traditionellen Familie. Die Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet ihre Ausrichtung daher als „wertkonservativ auf der Grundlage christlich-humanistischer Werte“. Seit 2014 ist die ÖDP mit einem Sitz im Europäischen Parlament vertreten. Kandidatin im Wahlkreis Weinheim ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin Klara Bronberger aus Heidelberg. Als Zweitkandidat fungiert der Ingenieurbiologe Dr. Dieter Koch, ebenfalls aus Heidelberg.

