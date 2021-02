Edingen-Neckarhausen. In einem Wohnhaus ist es am Montagvormittag zu einem Kaminbrand gekommen. Das Feuer brach laut Polizei gegen 10.30 Uhr in der Mannheimer Straße im Ortsteil Edingen aus. Nach rund einer Stunde hatte die Freiwillige Feuerwehr von Edingen den Kaminbrand eines Mehrfamilienhauses gelöscht. Das Feuer war durch überschüssigen Ruß (Rußglanz) im Inneren des Kamins entstanden, hatte jedoch keinen Schaden verursacht. Verletzt wurde ebenfalls jemand. Gegen 11.30 Uhr wurde die Straße nach rund einstündiger Vollsperrung wieder freigegeben.

