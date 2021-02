Hirschberg steht in Sachen Corona zurzeit bestens da. Eine Momentaufnahme wie stets, aber dennoch erwähnenswert: Seit 7. Februar wurde aus der Doppelgemeinde an der Bergstraße kein neuer Corona-Fall gemeldet. Die Inzidenz liegt also bei null, denn der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen und gerechnet auf 100 000 Einwohner an. Aktuell infiziert ist in der Kommune auch niemand mehr. Und wie sieht es sonst im Rhein-Neckar-Kreis aus? Ein Überblick:

Die Lage im Landkreis

AdUnit urban-intext1

Nach der Erholung am Wochenende ist die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis am Montag wieder leicht auf 64,7 gestiegen. Am Montag zuvor waren es 66,9 – immerhin eine kleine Verbesserung also. Allerdings: Mit aktuell 55 Neuinfektionen startet die dritte Februarwoche nicht ganz so gut wie die vier Wochen zuvor. Zwischen dem 18. Januar und dem 8. Februar lag die Zahl der neuen Fälle am Montag zwischen 19 und 46. Dafür war dieses Wochenende mit 74 gemeldeten Neuinfektionen deutlich entspannter als die Wochenenden zuvor. Kleines Rechenbeispiel: Um auf eine Inzidenz von maximal 50 zu kommen, dürfte es im Kreis (rund 548 500 Einwohner) im Durchschnitt nur noch circa 39 Infektionen pro Tag geben. In einer Woche wären das 273. In der vergangenen Woche (Montag bis Sonntag) lag der Tagesdurchschnitt bei knapp unter 49, die Woche zuvor knapp darüber.

350 Menschen sind kreisweit im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, am Montag meldete das Landratsamt den Tod einer über 90-jährigen Seniorin. 72 Prozent aller gemeldeten Corona-Todesfälle betrafen laut Statistik die Altersgruppe ab 80, knapp 27 Prozent die Gruppe der 60 bis 79-Jährigen.

Edingen-Neckarhausen

381 Einwohner haben sich in der Doppelgemeinde seit März nachweislich mit dem Virus infiziert, das sind rund 2,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger (Einwohnerzahlen: Statistisches Landesamt, viertes Quartal 2019). Wegen eines positiven Tests noch in Quarantäne waren am Montag 16 Personen. Innerhalb einer Woche hatte es zuletzt 14 Neuinfektionen gegeben, daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von etwas über 99 zum Wochenbeginn.

Heddesheim

AdUnit urban-intext2

Bei den hier betrachteten Kommunen ist Heddesheim jene mit dem höchsten Anteil an irgendwann-mal-infizierten Bürgern, nämlich etwas mehr als drei Prozent (absolut: 356 von 11 633). Sieben Neuinfektionen hatte es in den vergangenen sieben Tagen bis Montag gegeben, ergibt eine Inzidenz von knapp 60 – immer noch besser als im Landkreis.

Hirschberg steht wie erwähnt mit null aktiven Fällen und Nuller-Inzidenz prima da, also weiter zu:

Ilvesheim

AdUnit urban-intext3

Auf der Insel liegt die Zahl der bestätigten Fälle seit acht Tagen stabil bei 257 (2,75 Prozent der Einwohner) – auch hier beträgt die Inzidenz dementsprechend null. Noch infiziert und daher in Isolation waren am Montag drei Menschen.

Ladenburg

AdUnit urban-intext4

301 Bürgerinnen und Bürger haben sich in der Römerstadt seit vergangenen März mit Corona angesteckt, das sind knapp 2,6 Prozent der Bevölkerung. Die Zahl ist seit mehr als einer Woche stabil, die Inzidenz also auch hier null. Sechs aktive Fälle gab es noch Stand Montag.

Schriesheim

In der Weinstadt haben sich bisher lediglich etwas mehr als 1,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nachweislich mit Sars-Cov-2 infiziert, der niedrigste Anteil in den betrachteten Kommunen. Drei Neuinfektionen wurden in der vergangenen Woche bis Montag gemeldet, ergibt eine Inzidenz von etwas mehr als 20. Noch infiziert sind fünf Personen.

In Weinheim lag die Inzidenz zum Wochenbeginn bei gut 33, und es gab noch 31 aktive Corona-Fälle.