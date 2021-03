Die Corona-Pandemielage im Rhein-Neckar-Kreis zeigt sich weitgehend konstant. Die Sieben-Tage-Inzidenz (sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an) ist stabil geblieben und lag am Mittwoch bei 37,4 (Vortag 37,2).

Auch ist die Zahl der aktuell infizierten Personen, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, um 34 auf jetzt 416 gesunken. Gestiegen ist allerdings die Zahl der Neuinfektionen auf 51, das sind 34 mehr als am Vortag.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sahen die Corona-Zahlen am Dienstag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 392 (9)

Heddesheim: 370 (8)

Hirschberg: 271 (12)

Ilvesheim: 267 (7)

Ladenburg: 307 (4)

Schriesheim: 282 (5)

Weinheim: 1210 (30)

