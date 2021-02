Bei der Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis gibt es ein hoffnungsvolles Zeichen: Zum ersten Mal seit mehr als vier Monaten ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner auf 50 gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Landkreis jeweils tagesaktuell im Internet veröffentlicht. Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 53,4 gelegen und war damit fast zwei Punkte höher als am Freitag. Auch neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es am Wochenende nicht zu beklagen, am vierten Tag in Folge.

Kaum noch Neuinfektionen

Neuinfektionen meldet der Kreis von Samstag und Sonntag aus Weinheim (sechs), aus Edingen-Neckarhausen (drei) und aus Hirschberg (zwei). In den übrigen Städten und Gemeinden gab es hingegen keine neuen Fälle. Hier ein Überblick des aktuellen Stands vom Sonntag (in Klammern die Zahl der noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 386 (6)

Heddesheim: 361 (3)

Hirschberg: 261 (4)

Ilvesheim: 260 (4)

Ladenburg: 303 (4)

Schriesheim: 276 (1)

Weinheim: 1201 (37)

Info: Dossier mit Grafiken unter mannheimer-morgen.de/corona