Positive Nachrichten für den Rhein-Neckar-Kreis: Das Landratsamt vermeldete am Montag zum vierten Mal in Folge, dass es keinen weiteren Toten in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gegeben hat. Und auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken, er stand am Montag bei 48,7 und damit zum ersten Mal seit dem 23. Oktober wieder unter 50.

Vor vier Wochen hatte der Wert bei 82,7 gelegen, am Gipfel der zweiten Pandemiewelle am 22. Dezember sogar bei 254,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb von einer Woche neu anstecken. Minimalziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, damit das Gesundheitssystem entlastet werden kann. Ab einer Inzidenz von 35 werden weitere Lockerungen in Aussicht gestellt.

Die Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die gesamte Fallzahl seit März 2020, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 387 (6)

Heddesheim: 361 (2)

Hirschberg: 261 (4)

Ilvesheim: 262 (6)

Ladenburg: 303 (3)

Schriesheim: 278 (3)

Weinheim: 1203 (38)

